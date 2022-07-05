الجزائر تستعراض دبابات تي 62 والطائرات بدون طيار.. هذه أهم مهاهم

انطلق، اليوم الثلاثاء، في منتزه الصابلات بالعاصمة أضخم استعراض عسكري منذ 33 سنة. بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرة 60 للاستقلال.

وشهد الاستعراض حضور كبار المسؤولين، يتقدمهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والفريق الأول رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة.

وتم عرض وحدة فرعية من دبابات القتال تي 62 المعصرنة، بأبراج بيريزوك.

وتخصص لتدمير الأهداف خفيفة التدريع والأفراد، مزودة بمدفع A42 ، وقاعدتين لإطلاق الصواريخ. كل قاعدة بها صاروخين، من نوع كورنيت لتدمير الأهداف ذات التدريع المدعم. مزودة بقاذف قنابل أوتوماتيكي AG30 ورشاش خفيفCH4B.

وفي أجواء الاستعراض، حلقت طائرتين بدون طيار من طراز CHB4، موجهة لمهام الاستطلاع والمراقبة الجوية. وكشف وتدمير الأهداف الثابتة المتحركة. بفضل تجهيزاتها الحديثة وأسلحتها المتطورة.

وقد أثبثت هذه الطائرة من خلالها مهامها المنفذة ليلا ونهارا. قدراتها العملياتية العالية، مع ضمان السرعة الفعالية والدقة في تنفيذ المهام الموكلة.