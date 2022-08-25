الجزائر تستلم قريبا الطائرة الروسية العملاقة للإطفاء BE 200

ستستلم الجزائر قريبا الطائرة الروسية الأولى للإطفاء من نوع BE 200 العملاقة، البرمائية متعددة الأغراض. حسب ما أوردته اليوم الخميس إذاعة الشلف.

وتتميز الطائرة بحمولة مائية تقدر بـ 12 طنا، بتكنولوجيا عالية الدقة. تعمل على إخماد الحرائق التي يستحيل التغلب عليها بالطرق التقليدية.

كما أن الطائرة مزودة بنظام اتصالات متطور وأجهزة تحديد المسار بدقة، سرعة تتجاوز 500 كلم/سا عند التدخل. وقدرة فائقة على الإبحار والتدخل السريع.