الجزائر تستلم 3 ملاين جرعة جديدة من اللقاحات ضد فيروس كورونا بداية أفريل

ستستلم الجزائر حصة من اللقاحات ضد فيروس كورونا تقدر بـ 3 ملايين جرعة من طرف”سي تي افريك” تابعة للإتحاد الإفريقي.

وقالت مسؤولة بالوزارة خلال عرضها لإستراتيجية التلقيح بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تخصيص حصة الجزائر بـ 15 بالمائة من سكان الجزائر.

وكشفت ذت المتحدث، أن 15 بالمائة من سكان الجزائر تقدر بـ 3ملايين جرعة تستلمها الجزائر بداية شهر أفريل.

وأوضحت، أنه من المنتظر عبر آليات كوفاكس إستلام أولى اللقاحات شهر فيفري بما يعادل 20 بالمائة من نسبة السكان.

وتعادل نسبة 20 بالمائة مابين 12 و16 مليون جرعة من اللقاحات ستستلمها الجزائر وتكون قابلة للتوزيع طيلة السنة.

وأوضحت ذات المتحدث، أن العملية جارية لتزويد المنظمة بالوثائق الضرورية التي تثبت جاهزية الجزائر لتلقي اللقاح والتي سترسل غدا.