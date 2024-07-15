الجزائر تسجل رقم قياسي جديد في استهلاك الكهرباء هذا الإثنين

سجّلت الجزائر، اليوم الاثنين، رقم قياسي جديد في استهلاك الكهرباء بواقع 18756 ميغاواط، ليتم تجاوز الذروة الأولى المسجلة أمس الأحد بواقع 18732 ميغاواط.

ويأتيب هذا الرقم القياسي تبعا لموجة الحر التي تشهدها العديد من الولايات عبر التراب الوطني.

وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم مجمع “سونلغاز”، خليل هدنة، فإن الذروة سجلتها الجزائر اليوم في حدود 15.15 سا.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه “بالرغم من الارتفاع القياسي في الطلب المحلي على الكهرباء، إلا أن سونلغاز تستمر في الحفاظ على نفس مستويات التصدير نحو تونس”.