شاركت الجزائر، في سامبوزيوم “الكاف” الذي تم عقده بمدينة مراكش المغربية، ما بين 5 و6 مارس الجاري، والخاصة بكرة القدم النسوية.

ومثّل الجزائر في هذه الندوة كل من راضية فرتول، عضو المكتب الفيدرالي ورئيسة لجنة كرة القدم النسوية، ومدرب المنتخب النسوي عزالدين شيح.

كما رافق الثنائي السابق الذكر، كل من الأسطورة الجزائرية لخضر بلومي، والأمين العام للإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد ساعد.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي أنه خلال اليوم الأول من هذه الندوة تم تخصيص سبعة ورشات عمل لتبادل الأراء حول الكرة النسوية

وتم خلال اليوم الثاني، تحديد القرارات التي تم الخروج بها، والمرشحة للتصويت عليها في الإجتماع المقبل للجنة التنفيذية للكاف.

وتم استغلال هذه المناسبة، للإحتفال بمرو سنة، عن انتخاب رئيس الكاف أحمد أحمد، بحظور العديد من الأسماء الرياضية الإفريقية الشهيرة.