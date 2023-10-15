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الرياضة

الجزائر تعلن استضافة جميع مباريات المنتخب الفلسطيني

بقلم عزيز طالبي
الجزائر تعلن استضافة جميع مباريات المنتخب الفلسطيني
الفلسطيني
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كشفت الفاف عن استضافة جميع المباريات الرسمية في البلاد الرسمية منها و غير الرسمية، في إطار استعداد المنتخب الفلسطيني لتصفيات المونديال و كأس الأمم الأسيوية 2027.

كما أكدت الفاف أن الجزائر ستحمل كافة التكاليف المتعلقة بهده الأحداث، تنفيدا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد و بناء على طلب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب.

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