الجزائر تعلن استضافة جميع مباريات المنتخب الفلسطيني
بقلم عزيز طالبي
كشفت الفاف عن استضافة جميع المباريات الرسمية في البلاد الرسمية منها و غير الرسمية، في إطار استعداد المنتخب الفلسطيني لتصفيات المونديال و كأس الأمم الأسيوية 2027.
كما أكدت الفاف أن الجزائر ستحمل كافة التكاليف المتعلقة بهده الأحداث، تنفيدا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد و بناء على طلب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب.
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