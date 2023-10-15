الجزائر تعلن استضافة جميع مباريات المنتخب الفلسطيني

كشفت الفاف عن استضافة جميع المباريات الرسمية في البلاد الرسمية منها و غير الرسمية، في إطار استعداد المنتخب الفلسطيني لتصفيات المونديال و كأس الأمم الأسيوية 2027.

كما أكدت الفاف أن الجزائر ستحمل كافة التكاليف المتعلقة بهده الأحداث، تنفيدا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد و بناء على طلب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti