الجزائر تفوز بجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعام 2024

حازت الجزائر على جائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لسنة 2024، وذلك عن مشروع 169 سكن ترقوي بمدينة تيبازة مع مرافقه الخدماتية المدمجة، الذي نال إعجاب اللجنة بفضل تصميمه المعماري الذي يعكس الهوية العربية الإسلامية.

وقد تم تسليم الجائزة من طرف الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، علي بن إبراهيم المالكي، خلال مراسم احتفالية أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن، الذي انعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الجائزة ضمن إطار موضوع المؤتمر لهذا العام، وهو “سكن عربي منفذ ذو هوية”، حيث تهدف إلى إبراز أهمية التراث الحضاري المعماري العربي والإسلامي وضرورة الحفاظ عليه، إضافة إلى تطويره واستلهام مبادئه في التصميم المعماري المعاصر. كما تشجع الجائزة روح المنافسة والإبداع بين المعماريين والمهندسين العرب، عبر تقديم حلول عمرانية ترتكز على تراثهم الفني والهندسي.

وفي نفس السياق، حثت الجائزة الأجيال الشابة على التعرف على أسس المعمار العربي الإسلامي، وتحفيزهم على الابتكار مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية.

وقد عادت الجائزة الثانية إلى مشروع سكني بمنطقة تل العقارب بمحافظة القاهرة في مصر، بينما تقاسم الجائزة الثالثة مشروعان من السعودية (مدينة جدة) والإمارات. كما تم منح جوائز تشجيعية لثلاثة مشاريع متميزة، منها “منزل كولوناد” بالجزائر، و”مبنى البيضاء” بالأردن، و”مشروع الإسكان البديل” بمصر.

وعلى هامش الحفل، تم توقيع مذكرة-إطار للتعاون بين المركز الوطني للبحث المطبق على الهندسة المضادة للزلازل في الجزائر والمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. وتهدف هذه الشراكة إلى نقل الخبرات الجزائرية للدول العربية، خاصة في مجالات الدراسات المتعلقة بالمباني المقاومة للزلازل ودراسة التربة، بالإضافة إلى صياغة النصوص التنظيمية والمعايير الخاصة بالبناء المضاد للزلازل.

ويعكس هذا الإنجاز الجديد التزام الجزائر بتطوير المشاريع السكنية ذات الطابع المتميز، مع الحفاظ على الهوية التراثية والمعمارية، ويؤكد ريادتها في تقديم حلول عمرانية عصرية تحترم أسس المعمار العربي الإسلامي.