الجزائر تمنح مغامر بريطاني عالمي تأشيرة لاستكمال رحلته الخيرية

بعد منشور، في موقع “x”، “توتير” سابقا، أعلن من خلاله المغامر العالمي “ريس كوك”، “Russ Cook”، أنه يواجه مشكلة في الحصول على التأشيرة من أجل الدخول إلى الجزائر من موريتانيا، ردت السفارة الجزائرية في لندن، على المغامر من خلال منشور لها عبر نفس التطبيق.

ودعت السفارة الجزائرية في بريطانيا، “ريس كوك”، “Russ Cook”، إلى تقديم طلب التأشيرة الخاص من مكان تواجده. حيث سيتم منح له تأشيرة مجاملة على الفور. كما يمكن للمغامر العالمي تقديم طلبه إما إلى سفارات في باماكو أو داكار أو نواكشوط أو إلى قنصلية الجزائر في نواذيبو بموريتانيا.

وأضافت السفارة الجزائرية، أن المغامر العالمي سيحصل على تأشيرة دخول متعددة تسمح له بعبور الجزائر عبر ولاية تندوف لمواصلة مهمته الخيرية.

وفي رده على مبادرة السفارة الجزائرية علق المغامر العالمي “شكرا جزيلا لجميع المشاركين لا استطيع الانتظار لزيارة الجزائر”.

ويمضي ريس كوك، في رحلة طويلة في أدغال أفريقيا، ويطمح لاستكمال مسار طويل مشياً على الأقدام. ضمن مساعي لجمع مبالغ مالية لنشاطات خيرية، بأنها لا تمانع منحه تأشيرة دخول الجزائر، واستكمال رحلته.

ودخل إيلون ماسك، الملياردير ومالك منصة “X”، على خط الموضوع. وأشار إلى أن هذا الشكل من التفاعل هو ما يجعله منصته “X” مميزة.

ويركض المغامر البريطاني والعالمي “ريس كوك”، عبر عدد من دول أفريقيا ويخوض ماراطونا ضخما للقيام بأعمال خيرية. وقطع أزيد من عشرة آلاف كيلومتر، وعبر حدود نحو عشرين دولة منذ شرع في رحلته التي تهدف لجمع تبرعات لمشاريع خيرية قبل نحو سنة.

ويتواجد المغامر البريطاني في موريتانيا التي وصلها، ويستعد لدخول الجزائر بعد الحصول على تأشيرتها لاستكمال رحلته.

وبدأ روسل كوك التحدي من أقصى نقطة جنوب أفريقيا، في 22 أبريل/ نيسان. ومن المقرر أن ينتهي عند أقصى نقطة شمال تونس.

ويعتبر “ريس كوك”، المعروف أيضًا باسم “أصعب رجل غريب” مغامراً، وتلقّى دعماً من عدد من المشاهير لقضاياه الخيرية، ومحاولاته جمع تبرعات.