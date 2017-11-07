ينشط ضمن عصابة مختصة في سرقة السيارات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من وضع حد لنشاط جماعة أشرار مختصة في سرقة السيارات، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي قام بسرقة 1.4 مليار سنتيم من إحدى السيارات بالعاصمة، فيما لا يزال البحث جاريا عن شريكه.

تفاصيل القضية حسب بيان لأمن العاصمة، جاءت على أساس بلاغ تلقته مصالح الضبطية القضائية يفيد بوجود عصابة استهدفت مركبة أحد المواطنين، من خلال تحطيم زجاج بابها الخلفي ثم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 1.4 مليار سنتيم، وعلى هذا الأساس، تنقل محققو فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية إلى عين المكان والبدء في التحقيق، أين تبين من خلال كاميرات المراقبة المنصّبة في المكان أن الفاعل كان على متن سيارة تم تحديد هويّة صاحبها، الذي تبين أنه مسيّر وكالة خاصة لتأجير السيارات قام بتأجيرها إلى شخص آخر، وبموجب إجراءات تمديد الاختصاص والتفتيش، توصلت المصلحة المحققة إلى تحديد هوية الفاعل الذي تم رصد سيارته المستأجرة وتوقيفه، وبعد إخضاعه لعملية التفتيش الجسدي، عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 11.5 مليون سنتيم،

كما عثر بداخل السيارة على كمّاشة حديدية، ومواصلة للتحريات، أسفرت عملية تفتيش مسكنه عن الحجز على مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم وجهاز تحكم عن بعد يستعمل للتشويش أثناء فتح وغلق أبواب السيارات و3 أسلحة بيضاء، وبعد مواجهة المشتبه فيه بالأدلة، صرح بأنه قام بعملية السطو بمساعدة صديقه الذي تم تحديد هويته، أين تبيّن أنّه محل أمر بالقبض، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضده بجرم تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة بغية تسهيل الفرار والتحطيم العمدي لملك الغير، أحيل بموجبه على الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت.