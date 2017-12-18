الجزائر غائبة عن جوائز “الكاف” ومصر بقوة

غابت الجزائر عن القوائم النهائية لجوائز “الكاف” لسنة 2017، التي أعلنت اليوم الإثنين عنها، بينما تواجدت مصر بقوة.

وكان ياسين براهيمي اللاعب الجزائري الوحيد، في القائمة الموسعة لجوائز “الكاف”، إلا أن اسمه سقط بعد الإعلان عن 3 أسماء فقط.

حيث كانت دائما الجزائر حاضرة بقوة في مختلف القوائم، إلا أن النتائج الكارثية المحققة من قبل المنتخب الوطني أثرت كثيرا على الوجه العام للكرة الجزائرية.

كما فشل لاعب ليستر سيتي رياض محرز، في الحفاظ على مركزه ضمن اللاعبين الأفارقة الأفضل في القارة السمراء.

وهذا بعدما تراجع مستواه بالأخص في السداسي الأول من السنة الجارية، سواء مع الخضر أو مع نادي “الثعالب”.

في وقت غابت فيه الجزائر عن جوائز “الكاف”، نجد مصر حاضرة بقوة في مختلف القوائم.

حيث ترشحت لجائزة أفضل لاعب إفريقي ويمثلها محمد صلاح، ولجائزة أفضل منتخب وكذلك لجائزة أفضل نادي.

دون نسيان ترشيح مدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني كوبر لجائزة أفضل مدرب.