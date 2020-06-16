تحديد هوية المتسبب في حادث المرور بطريق زرالدة

أخبار الجزائر
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تحديد هوية المتسبب في حادث المرور بطريق زرالدة
بقلم سميرة.ل

حددت مصالح الدرك الوطني، هوية المتسبب في حادث المرور الذي وقع بالطريق الجنوبي على مستوى منطقة الرياح الكبرى اتجاه زرالدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار اون لاين” فإن مصالح الدرك تمكنت من التعرف على هوية المتسبب في الحادث عن طريق الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ذات المعلومات، فإنه إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتم بعد إلقاء القبض على الشخص المعني، بل تم التعرف فقط على هويته.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، فيديو لحادث مرور في الطريق السريع باتجاه زرالدة، تسببت فيه سيارة أخرى وذلك بتصرفات طائشة انتهت بانقلاب سيارة أخرى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=837050

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