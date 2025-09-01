“الجزائر كما يراها العالم”… هناء غزار بوعكاز تنقل صورة الجزائر من قلب الدبلوماسية إلى شاشة النهار

انطلقت أولى ومضات الترويج لبرنامج جديد واستثنائي على شاشة قناة النهار، مساء اليوم في تمام الساعة 19:00، يحمل عنوانًا لافتًا: “الجزائر كما يراها العالم”، من تقديم الإعلامية اللامعة هناء غزار بوعكاز التي تعود إلى الشاشة بقوة من خلال تجربة إعلامية مختلفة كليًا.

البرنامج الذي يُنتظر أن يكون أحد أبرز مفاجآت الشبكة البرامجية الجديدة لـ النهار، يفتح نوافذ جديدة على الجزائر، ولكن من عيون الآخر.

ضيوف هناء في هذا العمل هم سفراء ودبلوماسيون أجانب، عاشوا في الجزائر، وخَبِروا ثقافتها، وتعرفوا عن قرب على تفاصيلها اليومية، بعيدًا عن الصورة النمطية.

في كل حلقة، يأخذنا البرنامج في رحلة معرفية وإنسانية، نستكشف من خلالها كيف يرى العالمُ الجزائرَ، وما الذي لفت انتباه دبلوماسيين جاؤوا من بلدان مختلفة، ليكتشفوا بلدًا غنيًا بالحضارة، نابضًا بالفن، زاخرًا بالثقافات المحلية، وبشعب مضياف ومثقف.

لكن ما يجعل هذا العمل مختلفًا بحق، هو المفهوم الجديد الذي قررت الإعلامية هناء غزار بوعكاز تقديمه، إذ تحمل كل حلقة فكرة لم تُنفذ من قبل في الإعلام الجزائري، تجمع بين السَّرد الإنساني، الحوار الهادئ، والرؤية التي تعكس الوجه الحقيقي للجزائر كما يراه الآخرون… لا كما نقوله نحن فقط.

وعن هذا المشروع، أكدت مصادر من داخل قناة النهار أن البرنامج سيحمل في طيّاته العديد من المفاجآت، سواء من حيث الضيوف أو المواضيع أو حتى الإخراج الفني، ليقدّم للمشاهد تجربة فريدة ومحتوى يرتقي بالإعلام الجزائري.

“الجزائر كما يراها العالم” ليس مجرد برنامج، بل هو مرآة حضارية وثقافية، ونافذة إعلامية راقية تفتح الجزائر على العالم وتفتح العالم على الجزائر.

ترقّبوا انطلاقة هذا العمل النوعي قريبًا على شاشة النهار…

فالجزائر تستحق أن تروى كما يراها من زارها، وعاشها، وأحبّها