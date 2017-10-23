الجزائر مُرشحة لخلافة مصر في “شان 2018”

انسحب المنتخب المصري للمحليين من منافسة “شان 2018” التي ستنظم في المغرب بعد سحبها من كينيا، ورشحت “الكاف” الجزائر لخلافته.

وحسب الأخبار المتداولة، فإنّ المنتخب الجزائري المرشّح الأقوى ليخوض كأس إفريقيا للمحليين 2018، بعدما أقصي على يد ليبيا

ولكن إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم يراسل “الكاف” الإتحاد الجزائري لكرة القدم بصفة رسمية ليقترح عليه المشاركة في المنافسة الإفريقية.

وفي المقابل، يدرس مسؤولي “الفاف” فكرة المشاركة في “الشان” والمنتخب الذي يشارك، إن كان المنتخب المحلي أو المنتخب الأولمبي، في انتظار وصول الدعوة الرسمية من “الكاف”.