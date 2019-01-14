الجزائر في المركز السادس بـ87 ألف معتمر حتى شهر جمادى الأولى

حلّت الجزائر سادسا في ترتيب الدول من حيث عدد المعتمرين لهذا الموسم، إلى غاية الرابع من شهر جمادى الأولى من العام الهجري 1440 بـأكثر من 87 ألف معتمر.

وجاءت الجزائر بعد كل من جمهورية باكستان بأكثر من 637 ألف معتمر، إندونيسيا 420 ألف و410 معتمر والهند بـ292 ألف و607 معتمر.

وفي المرتبة الرابعة حلت ماليزيا بقرابة 136 ألف معتمر ثم اليمن بـ128 ألف و618 معتمر، لتنأتي الجزائر بعد ذلك في المرتبة السادسة بـ87 ألف و120 معتمر.

وأصدرت السلطات السعودية حتى الآن ما يزيد عن مليونين و700 ألف تأشيرة، وار منهم البقاع المقدسة مليونين و346 ألف شخص حتى الآن.