الجزائر وتونس تتفقان على الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية

اتفقت الجزائر وتونس على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وصرح وزير الخارجية صبري بوقادوم عقب لقاءه بالرئيس التونسي، أنه قدم عرضا حول المحادثات التي جمعته بنظيره عثمان الجرندي.

من جانب آخر، أكّد وزير الخارجية، صبري بوقادوم، على العلاقات الخاصة التي تجمع الجزائر بتونس.

وخلال استقباله من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، شدّد حرص القيادة الجزائرية على إخراج هذه العلاقات عن النمط الكلاسيكي.

وأوضح بوقادوم أن القيادة الجزائرية تطمح لمقاربة العلاقات الجزائرية التونسية وفق نظرة جديدة تعكس تميزها ومتانتها.

ويأتي هذا من خلال العمل على مزيد تعزيز أطر التعاون وتنسيق المواقف بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أنه استمع إلى رؤية رئيس الجمهورية التونسي حول الوضع في المنطقة والتحديات التي يفرضها لا سيما الوضع في ليبيا.

وقد جرى هذا اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.