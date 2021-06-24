الجلفة: إصابة طفلين بحروق في انفجار قارورة غاز في حي العطري بحاسي بحبح

تسبّب، اليوم الخميس، حريق داخل منزل عائلي بإحدى العمارات المتواجدة بحي العطري بمدينة حاسي بحبح، الجلفة، في إصابة طفلين بحروق متفاوتة الخطورة. حيث مسّت الحروق، مختلف أنحاء جسم الطفلان.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإنّ الحريق الذي خلّف رعبا وهلعا كبيرين وسط ساكنة الحي. وهذا بعد إصابة طفلين يبلغان من العمر 6 و10 سنوات بحروق متفاونة الخطورة.

وتعود أسباب الحادثة، إلى تسرب قارورة غاز البوتان داخل المطبخ، قبل وقوع شرارة كهربائية، أدت إلى نشوب حريق. قبل تدخل عدد من المواطنين، الذين أنقذوا الطفلان قبل أن تشرع عناصر الحماية المدنية في تحويلهما لمستشفى حاسي بحبح لتلقي العلاج. من جهتها مصالح الأمن والدرك فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة الأليمة.