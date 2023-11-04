الجلفة: إنقاذ شخص سقط داخل بئر تقلبدي بحد الصحاري

أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة، اليوم السبت، شخصا ثلاثيني سقط داخل بئر، بالمكانالمسمى”بودشيش” ببلدية حد الصحاري.

وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بحد الصحاري مساء هذا اليوم في حدود الساعة 17سا 35د بمنطقة بودشيش حوالي 12 كلم عن بلدية ودائرة حد الصحاري اتجاه عين افقه ، لأجل سقوط شخص يبلغ من العمر 37 سنة ببئر جاف عمقه حوالي 20 متر ، أين تم انقاذ الضحية وتقديم له الإسعافات اللازمة في عين المكان وإجلائه على جناح السرعة إلى مستشفى عين افقه.