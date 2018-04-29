توقيف عصابة تحترف السطو على المحلات والمساكن بعين وسارة في الجلفة

وضع مؤخرا عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة حدا لنشاط جمعية أشرار، “متكونة من 4 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 21 و27 سنة، جلهم مسبوق قضائيا، تحترف السطو على المساكن والمحلات التجارية”.

وقد تلقت مصالح الشرطة مجموعة من الشكاوى أفادت بتعرض عدد من المواطنين للسطو على مسكن ومحلين تجاريين وعيادة طبية من قبل مجهولين،

حيث استولى الجناة من داخل العيادة الطبية على “مجموعة من الوصفات الطبية غير المملوءة وكذا ختم شخصي خاص بالطبيب،

كما استهدفوا مبالغ مالية وبعض الأجهزة الالكترونية بالإضافة إلى مجموعة من السلع التجارية من داخل المسكن والمحلين التجاريين”. وفق بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بامن ولاية الجلفة.

وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري ، تمكن عناصر الشرطة من من تحديد هوية المشتبه فيهم في فعل السرقة وتوقيفهم،

و”استرجاع بعض المسروقات بما فيها ختم الطبيب والوصفات الطبية من داخل مساكن المشتبه فيهم، بعد عملية تفتيش إيجابية”.

وقد امر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بعين وسارة من وضع اثنين منهن رهن الحبس المؤقت ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية.