الجلفة.. حجز أزيد من قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة بالإدريسية

حجزت عناصر فرقة الأمن العمومي بالإدريسية لولاية الجلفة، 252 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك البشري.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، أن العملية جاءت إثر عملية مراقبة روتينية بالسوق الأسبوعي لمدينة الإدريسية.

وقدرت ذات المصالح الكمية المحجوزة بـ: 252.510 كلغ، كانت معروضة للبيع من قبل شخصين في العقد الثالث من عمرهما.

وفور ذلك تم استدعاء الطبيب البيطري والمكلف بالنظافة وحفظ الصحة بالدائرة أين تم معاينة الكمية المحجوزة من قبل الطبيب البيطري.

الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ليتم بعد ذلك إتلافها بحضور أعضاء اللجنة المشتركة، مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالفين.