الجلفة : حريق مهول بمحلات لبيع الهواتف النقالة والأحذية بحي باب الشارف

نشبّ، مساء اليوم، حريق مهول، على مستوى 04 محلات تجارية بحي باب الشارب وسط مدينة الجلفة.

وحسب مصادر لـ النهار فإن الحريق أتى على جزء كبير على محل لبيع الأحذية و الهواتف النقالة، و بيع “البيتزا”.

ممّا خلف حالة من الذعر و الخوف لدى التجار و القاطنين أمامه، حيث التهمت النيران سلع المحلات الأربعة بما فيها تلك المكدسة. الحريق المهول حسب مصدر “النهار”، وقع على إثر شرارة كهربائية، حيث امتد الحريق للعديد من المحلات المجاورة.

أين تمّ إخماد النيران بفضل تدخل رجال الحماية المدنية وبعض المواطنين، ولم تسجل المصالح المعنية أي إصابات تذكر لحد الساعة.