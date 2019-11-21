الجلفة: مئات المواطنين و أفراد الدرك و الحماية في حملة بحث عن الطفل “لخضر” بغابة تغرسان

تتواصل عمليات البحث عن الطفل المختفي “لخضر صيلع” صاحب الـ 03 سنوات بغابة تغرسان التابعة لبلدية تعظميت بالجلفة، في ظروف غامضة.

دون أن تظهر بوادر أمل في العثور عليه، حيث أطلقت مصالح الدرك الوطني و الحماية المدنية لولاية الجلفة،

مدعومة بوفود بشرية جاءت من مختلف قرى و بلديات الولاية، من أجل عملية بحث عن طفل اختفى من منزله العائلي منذ صبيحة أمس.

إذ كشف الرائد “مغوش السعيد” مدير الحماية المدنية بالجلفة، أنّ مصالحه تلقت بلاغا من طرف العائلة في حدود

الرابعة و نصف مساءً يفيد باختفاء هذا الطفل في غابة تغرسان، بعد أن تمّ تجنيد كافة الإمكانيات البشرية والمادية لهذه العملية.

مضيفا أن عمليات البحث متواصلة لغاية العثور على الطفل سالما غانما، وأن التحريات للعثور عليه مستمرة.

خاصة مع دخول الفرق الأمنية على الخط رفقة مئات من الشباب و الشيوخ و الكهول في عمليات بحث تدوم إلى غاية صبيحة اليوم.

من أجل البحث و التمشيط بالمنطقة، للعثور على الطفل الذي لم تظهر أي معلومات عن مكان و تواجده، الأمر

الذي عمّق متاعب و معاناة أهله.

هذا و تجد الإشارة إلى أنّ العديد من المواطنين تنقلوا لمكان الحدث في رحلات بحث عن الطفل المختفي على

مستوى أحراش غابة “تغرسان” على أمل العثور عليه، بعد أن ناشدت عائلته و جيرانه، نداءً لكل مواطني الجلفة

على مستوى المنطقة، لمساعدتهم إن هم شاهدوا ابنهم الصغير في أي موقع وسط دعوات للعثور عليه وإعادته لبيته بصحة جيدة