قام محتجون اليوم الأحد، بغلق مقر بلدية حاسي فدول بولاية الجلفة، مطالبين بالإسراع في توزيع السكنات وقطع أرضية.

وقال المواطنون، الذين كانوا يرفعون شعارات منددة بتأخير عملية توزيع السكنات الإجتماعية والأراضي الصالحة للبناء، أنّ الإحتجاج جاء بسبب أزمة السكن التي يعانون منها.

حيث مازال الكثيرون يتقاسمون سكنات عائلية ضيقة نتج عنها معاناة كبيرة وسط تساؤلات عن سبب تأخر اللجنة المكلفة بالعملية على البدء في توزيع حصة السكنات المقدرة بـ110 سكنًا إجتماعيًا و197قطعة صالحة يلبناء، رغم أنّ الإجراءات كلّها قد تمت من دراسة الملفات وغيرها حسب قولهم.

كما طالب سكان منطقة طرف الشيح بتوصيل الكهرباء الفلاحية إليهم، مؤكدين أنّ المشروع مبرمج منذ أكثر من عام دون أن يرى النور.

وهدد هؤلاء بنقل الإحتجاج إلى مقر الولاية في حال لم يتم تلبية مطالبهم، لاسيما ما تعلق بالسكن والقطع الأرضية.

وأكد مصدر مسؤول من البلدية أن قائمتي السكن والحصة الأرضية سيتم الإعلان عنها قريبًا والمجلس يعمل جاهدًا على توفير ظروف أحسن لسكان بلدية حاسي فدول والمناطق المجاورة لها وأي مشروع مبرمج سيتم تنفيذه.

ولم يستبعد المتحدث أن يكون غلق مقر البلدية له علاقة بكراء السوق الأسبوعية، حيث كان من المفترض أن تتم المزايدة اليوم مما ترك علامات إستفهام عن تزامن الغلق والإحتجاج مع موعد المزايدة، وربطه المصدر المسؤول بمحاولة لتمديد مزايد السابق، حسب قوله.