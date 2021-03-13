الجلفة: 3 قتلى وجريحان في إنقلاب سيارة بمنطقة “مقيد” بدلدول

لقي 3 أشخاص حتفهم فيما أصيب اثنين آخرين إثر حادث مرور وقع اليوم الجمعة بين بلديتي بلديتي مسعد و سد رحال بولاية الجلفة .

ووفق مصالح الحماية المدنية، الحادث وقع مساء اليوم على مستوى الطريق الولائي رفم 78 التابع لبلدية دلدول جنوب الولاية، و بالضبط بالمكان المسمى منطقة “المقيد”

وتمثل الحادث في انحراف و انقلاب سيارة سياحية من نوع “أكسنت”.

ما أسفر عن وفاة 3 ضحايا ( امرأة و رجل وطفل) اعمارهم تتراوح بين 51 سنة، 25 سنة و6 اشهر .

كما أصيب خلال الحادث 2 آخرين وهما رجل وطفل اعمارهم 26 سنة و3سنوات لهم اصابات متفاوتة الخطورة.

وتم نقلهم من طرف اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمسعد، اين تم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لهم في عين المكان ونقلهم الى المستشفى.

بينما تم تحويل الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث, من جهتها فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث.