الجلفة: 4 جرحى في حادث تصادم شاحنتين بمنطقة “الحبيل” بالبيرين

أصيب 4 أشخاص بجروح إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق رقم “40 ب” ببلدية البيرين بولاية الجلفة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالبيرين مساء اليوم، في حدود الساعة 15:23 لأجل حادث مرور. تمثل في اصطدام مباشر بين شاحنتين من نوع “صافيام” و”جاك”. بالطريق الوطني رقم (40 ب) بمنطقة “الحبيل”، تبعد حوالي 24 كيلومتراً و 14 كيلومتراً عن بوغزول مع حدود ولاية المدية.

وخلّف الحادث إصابة 4 أشخاص تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم في عين المكان، وتم إجلاء مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 31 سنة إلى مستشفى البيرين. فيما تم إجلاء 3 ضحايا من طرف إسعافات المركز المتقدم ببوغزول ولاية المدية.