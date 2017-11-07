تمكن أعوان الجمارك من حجز 7 ملايين أورو، وما يزيد عن مليون دولار، خلال الأربع سنوات الماضية.

وبلغ عدد عمليات تهريب العملة الصعبة 257 قضية تهريب، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك.

وحسب إحصائيات ذات الهيئة، فقد تم حجز مليون و271 ألف أورو ، خلال سنة 2013، في 92 محاولة تهريب للعملة الصعبة.

وحجز 73 ألف دولار في 9 قضايا، خلال نفس الفترة.

فيما تم إحباط محاولة تهريب ما قيمته 958 ألف أورو سنة 2014.

خلال 70 عملية تهريب، و67 ألف دولار خلال 32 محاولة تهريب.

وفي سنة 2015، حجزت الجمارك الجزائرية مليون و 522 ألف أورو في 55 محاولة تهريب، وتوقيف 9 محاولات لتهريب 85 ألف دولار.

فيما بلغ عدد قضايا التهريب في 2016 ، 36 قضية، حاول من خلالها تهريب 3 ملايين أورو، بينما تم حجز 818 ألف دولار في 15 قضية.

كما تم حجز 63 ألف أورو في الثلاثي الأول لسنة 2017 ، في أربع قضايا تهريب.