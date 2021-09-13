الجماعات المُسلحة تواصل تجاوزاتها في حق الأطفال

أفادت منظمة العفو الدولية الإثنين أن المجموعات المسلحة تقتل وتجند عددا متزايدا من الأطفال في النيجر وخصوصا في المناطق الحدودية مع بوركينا فاسو ومالي .

وقال مساعد مدير منظمة العفو وات ويلز إنه “في منطقة تيلابيري في النيجر، ينشأ جيل كامل محاطا بالموت والدمار. هاجمت مجموعات مسلحة مرارا مدارس ومخازن مواد غذائية وهي تستهدف أطفالا “.

وتصدر المنظمة غير الحكومية الإثنين تقريرا من 64 صفحة حول العواقب المتزايدة للنزاع على الأطفال في منطقة تيلابيري.

وبحسب قاعدة البيانات حول مواقع ومجريات النزاعات المسلحة الذي يستند إليها تقرير منظمة العفو، فإن أعمال العنف ضد المدنيين في النيجر أوقعت 544 قتيلا بين الأول من جانفي و29 جويلية 2021.

وأفادت منظمة العفو عن مقتل حوالى ستين طفلا في الشطر النيجري من منطقة الحدود الثلاثة، استنادا إلى إفادات فتيان نجوا من أعمال العنف.