الجماهير الجزائرية حاضرة لمناصرة العميد ضد النصر

وذلك في لقاء الذهاب من الدور ال16 لكأس زايد للأندية الأبطال.
لقي شخصان حتفهما، في حادث مرور، وقع ليلة الأمس الثلاثاء، على مستوى الطريق الولائي رقم 46 بوهران.
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع إثر إصطدام…
تمكنت عناصر من الفصيلة الثالثة للأمن والتدخل للدرك الوطني، ببطيوة في وهران،من حجز 1248 وحدة من المشروبات الكحولية.
العملية جاءت بناءا على معلومات تفيد بنقل كمية…
أعلنت مؤسسة كيا الجزائر التابعة لمجمع ڨلوبال ڨروب عن تخفيضات إستثنائية لزبائنها مع تسليم فوري لكامل تشكيلتها من السيارات.
وهذا خلال تواجدها بصالون الإنتاج الوطني بباتنة…
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