قد لا يعتقد بها غالبية المجتمعات، لكنها لازالت معشعشة في كثير من الشعوب خصوصا في الدول المتطورة،إنها الجمعة “المشؤومة”أو الجمعة 13.

يرتبط تاريخ 13 المصادف ليوم الجمعة، بانتشار خرافة ضلت منذ عقود متغلغلة في الفكر الغربي.

رغم قيم العلمانية والتقدم الفكري والتكنولوجي، لازالت المجتمعات الغربية تعتقد أن الجمعة الـ13 يوما مشؤوما.

يقوم على تخلف فكري يفيد بوقوع كارثة ما إن يحل هذا اليوم .

ورجحت الكثير من البحوث والدراسات أن ظاهرة ” الجمعة13″، تعود جذورها إلى الدين المسيحي.

وأن المسيح عليه السلام، صلب يوم الجمعة بعد تناوله العشاء مع أحباره الـ12

ويعد الفرنسيون أكثر الأوروبين اعتقادا بخرافة 13، خصوصا بعد هجمات الجمعة 13 نوفمبر2015 التي هزت باريس.

حيث ربط “العقل” الفرنسي تلك الأحداث بالخرافات السابقة المرتبطة باليوم والتاريخ.

ليس الفرنسيون وحدهم من تعشعشت في أفكارهم هكذا خرافات بالية، فهناك الإسبان واليونان

لكن يبقى المجتمع الإيطالي الاستثناء بين الأروبيين، فيعد رقم 13 رقما جالبا للحظ.

كما يعتقدون أن يوم الجمعة، إن صادف 17 من كل شهر ، يوما مشؤوما.

=============================================