الجنرال المزيّف بلحساني يعقوب أمام قاضي التحقيق

قدمت مصالح الأمن بالعاصمة، اليوم الاثنين، المتهم الموقوف المعروف بالجنرال المزيف “بلحساني يعقوب” أمام القطب الجزائي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء شرقي العاصمة.

كما جرى تقديم المتهم بلحساني يعقوب، أمام جهات التحقيق بعد استخراجه من المؤسسة العقابية بالحراش. للتحقيق معه في قضية مطروحة أمام ذات الجهة القضائية.

وحسب مصادر “النهار” سيخضع المتهم للاستجواب من طرف قاضي التحقيق. لمتابعته بتهم ذات طابع جزائي تتعلق بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية والمدنية. جنحة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج المادة 222 المادة 372 من قانون العقوبات المادة 1 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال.

في حين، تأتي مجريات التحقيق مع المتهم “بلحساني يعقوب” في أعقاب وقائع ارتكبها خلال فترة فراره الى الخارج. أين قام بالنصب على عديد الضحايا منهم شخصيات واطارات بالدولة من خلال انتحال صفة ” جنرال” بالجيش. وعن طريق انتحال صفة مستشار قانوني متخصص في العلاقات الدولية والشأن الدبلوماسي.

كما تم تقديم المتهم ليلة امس أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء. في حين، صدر في حقه أمرا بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. ونفس الأمر أصدره قاضي التحقيق القطب الجزائي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.