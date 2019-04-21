الجنرال بوعزة قائدا جديدا لجهاز الأمن الداخلي

كما أن الجنرال بوعزة معروف بولائه الجمهوري لعقيدة الجيش.
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تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من تفكيك عصابة اشرار متكونة من ستة عناصر، وإسترجاع سلاح ناري سرق في عملية سطو على منزل شرطي ببلدية حمادي.
تم…
لقي 3 أشخاص حتفهم واصيب إثنان أخران إثر حادث مرور وقع مساء اليوم بالقرب من قصر تماسخت بلدية تامست في أدرار.
وحسب معلومات لـ النهار الحادث…
تشهد مدينة المنيعة حراك كبير من خلال اجتماعات دورية يقوم بها اعيان واطارات ومنتخبين لاجل استعادة مشروع المدينة الجديدة بالمنيعة.
هذا المشؤروع الذي تم إلغائه بمرسوم…
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