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الجنرال بوعزة قائدا جديدا لجهاز الأمن الداخلي

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الجنرال بوعزة قائدا جديدا لجهاز الأمن الداخلي
بقلم النهار أونلاين

سينصب اليوم الأحد الجنرال بوعزة قائدا جديدا لجهاز الأمن الداخلي خلفا للجنرال عبد القادر.

كما أن الجنرال بوعزة معروف بولائه الجمهوري لعقيدة الجيش.


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