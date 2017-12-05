الجولة الأخيرة من “التشمبيانزليغ”: اليوفي والأتليتيكو في خطر

تُلعب سهرة اليوم الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا دور المجموعات، وتشهد عدة لقاءات حاسمة وقوية، وأندية كبيرة تواجه خطر الإقصاء.

اليونايتد لضمان الصدارة و بازل لخطف التأهل

يستضيف مانشستر يونايتد المُتصدر صاحب 12 نقطة سيسكا موسكو الروسي، صاحب 9 نقاط و عينه على الفوز لضمان الصدارة.

فيما يتنقل وصيف المجموعة بـ9 نقاط أيضا بازل السويسري، إلى البرتغال لمواجهة بنفيكا المُقصى وهدفه الفوز لتحقيق التأهل.

البايرن والبياسجي في لقاء الفوز بصدارة المجموعة

يتنقل زملاء نيمار لمدينة ميونخ الألمانية، لمواجهة أصحاب الدار وهم يُحلقون في صدارة المجموعة ب 15 نقطة و بفارق 3 نقاط عن البايرن.

وفي مواجهة التأهل لليوروبا ليغ يستقبل “أندرلخت” هني الضيف الأسكتلندي سيلتيك المُقصيان سلفا من التأهل للدور الثاني من “التشمبيانزليغ”.

الأتلتيكو للفوز على تشلسي وإنتظار تعثر روما

يحطُ أتلتيكو مدريد صاحب 6 نقاط والمركز الثالث، الرحال بلندن لمواجهة البلوز المُتأهل سلفا بـ 10نقاط وهدفه الفوز.

وإنتظار خسارة روما، على أرضه ضد الضعيف كارباكا أغدام الأذربيجاني، حيث يملك زملاء ناينغولان 8 نقاط في المركز الثاني.

البارصا في مواجهة شكلية و اليوفي في خطر

يستضيف البارصا في الكامب نو سبورتينغ لشبونة في مُباراة شكلية لزملاء ميسي الضامنين لتأهلهم في صدارة المجموعة.

فيما يلعب اليوفي صاحب 8 نقاط مصيره ضد أولمبياكوس، فهو أمام حتمية الفوز لأن التعادل مُقابل فوز سبورتينغ في النيوكامب يساوي الإقصاء.