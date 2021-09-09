الجوية الجزائرية: الدخول إلى الجزائر لجميع الجنسيات بدون شرط التلقيح

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس أن الدخول إلى التراب الوطني مفتوح لجميع الجنسيات، من جميع الدول وبدون شرط التلقيح.

وأفادت الجوية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه يمكن لجميع الجنسيات من كافة أنحاء العالم، الدخول إلى الجزائر، وبدون شروط التلقيح ضد فيروس كورونا.

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