إعادة رعايا فرنسيين إلى وطنهم لأول منذ مارس وبرمجة عمليات إجلاء جزائريين من باريس ولندن

أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن عملية إجلاء أخرى للمواطنين الجزائريين العالقين في فرنسا ولندن.

وأوضح بيان الجوية الجزائرية، أن عملية الإجلاء الأولى ستكون بتواريخ 4 و5 و9 اوت الجاري نحو باريس.

اما العملية الثانية ستنطلق نحو لندن يوم 9 اوت الجاري.

كما قررت الجوية الجزائرية، في عملية اخرى، إعادة رعايا فرنسيين الى بلدهم خلال هذه الرحلات.

وذكرت الجوية ان العملية هذه المرة تخص أيضا الرعايا المقيمين.

ودعت الجوية الجزائرية المعننيين والراغبين في الإجلاء على متن هذه الرحلة التواصل مع الوكالات التجارية على مستوى ساحة موريس أودان أو على مستوى فندق الأوروبي.

بالإضافة الى الوكالة التجارية بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين.