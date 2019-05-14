الجوية الجزائرية تقدم فطور “سخون” للمعتمرين بالمطارات

تقدم الخطوط الجوية الجزائرية، خلال شهر رمضان الكريم، وجبات إفطار ساخنة لفائدة المعتمرين المتواجدين في مطارات الإقلاع.
وحسب ما نشرته الجوية الجزائرية، في منشور لها بالفايسبوك، أن الوجبات الكاملة والمتميزة، توزع على المعتمرين قبيل أذان المغرب.
وأضاف المنشور ذاته، أن تقديم الوجبات يخص المعتمرين الذين يتزامن تواجدهم بالمطار في وقت الإفطار.
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