تنصيب أمين مصراوة مديرا عاما للجوية الجزائرية بالنيابة

نصب وزير الأشغال العمومية ووزير النقل بالنيابة “فاروق شيالي، “أمين مصراوة” مديرا عاما بالنيابة للجوية الجزائرية.

وشغل المدير العام بالنيابة للجوية الجزائرية “أمين مصراوة” منصبا في منظمة الطيران المدني بكندا لمدة عامين.

كما “أمين مصراوة” منصب مستشار الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية خلال الـ 6 أشهر الأخيرة.

وتم تعيين مصراوة، خلفا للمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية “بخوش علاش”.

للإشارة، تم إقالة بخوش علاش، بسبب انتهاك تعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي والموافقة على إستيراد سلع تتعلق بخدمات الإطعام.

كما تم إنهاء مهام مسؤول الإطعام “الكاترينغ” في شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

ويجدر الذكر، أن وزير النقل لزهر هاني، هو الآخر تم إنهاء مهامه، وتكليف وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، للقيام بمهامه بالنيابة.