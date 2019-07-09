“الجوية الجزائرية” تُفاجئ أنصار الخضر وتضيف طائرتين لنقلهم إلى مصر!!

أكد المكلف بالإعلام في الخطوط الجوية الجزائرية إضافة طائرتين جديدتين لنقل أنصار المنتخب الوطني إلى مصر.

وذلك لتشجيع الخضر ضد “كوت ديفوار” يوم الخميس بملعب “السويس” في الدور الربع النهائي لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

وأضاف ذات المصدر أن العدد الإجمالي للأنصار المتنقلين عبر الخطوط الجوية الجزائرية سيكون 800 مناصر بإحتساب الطائرتين المعلن عنهما أمس الإثنين، ويرتفع عدد المتنقلين إلى مصر إلى 1200مناصر في المجموع، على اعتبار أن شركة طاسيلي سترسل طائرتين هي الأخرى.

هذا وسيكون الحجز دائما عبر وكالات تورينغ غدا الأربعاء ليصبح عدد طائرات الخطوط الجوية الجزائرية المتنقلة 4 طائرات إضافة إلى طائرتين للطاسيلي.