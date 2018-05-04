قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي فجر صباح اليوم، بعمليات مداهمة بالضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حيث باشرت قوات الإحتلال عمليات الإعتقال طوال الساعات الماضية في بلدات ومدن فلسطنية عدة، خاصة شرق الضفة الغربية.

أفادت مصادر صحفية، أنه سمع صوت إطلاق نار، ودوي إنفجارات كبيرة صباح اليوم.

كما قام الشباب الفلسطيني برشق جنود الإحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وقامت قوات الإحتلال باعتقال أحد المواطنين في بلدة بني حسان غرب سلفيت، و المطلوب لدى الجهات الإسرائيلية وتم إقتياده إلى وجهة غير معلومة.

كما اقتحمت قوات الإحتلال مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم، وداهمت عددا من منازل الموطنين، فيما عاث جنود الاحتلال خرابا بمنازل المواطنين في منطقة جبل أبو رمان بالخليل.