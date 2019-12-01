هذه هي حصيلة عمليات الجيش خلال شهر نوفمبر الماضي

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال شهر نوفمبر المنصرم، من القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف إثنين آخرين، بالإضافة إلى 34 عنصر دعم للإرهاب.

كما عثرت ذات المصالح، على جثة إرهابي وكشفت ودمرت 26 مخبأ للإرهابييين، خلال نفس الفترة، حسب الحصيلة العملياتية للجيش، اليوم الأحد.

وإسترجعت عناصر الجيش، قاذف صاروخي “rpg7” و7 كلاشينكوف ومسدسين آليين و44 بندقية و5 طائرات بدون طيار.

وبلغت الذخيرة المسترجعة شهر نوفمبر: 3758 طلقة من مختلف العيارات و43 قنبلة تقليدية الصنع و78.66 كغ من المواد المتفجرة.

وفيما يخص محاربة الجريمة، تم توقيف 29 تاجر مخدرات و337 مهرب خلال نفس الفترة.

ومكنت هذه العمليات من حجز 34.18 قنطار من الكيف المعالج، و2.1 كغ كوكايين و80000 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى 164 مطرقة ضغط و229 مولد كهربائي، و23 جهاز كشف عن المعادن و81 عربة، و42244 لتر وقود .

و7000 وحدات التبغ ولوحين لتوليد الطاقة و136 كيس من خليط الحجارة والذهب و200 كغ خليط الذهب والحجارة.

كما تم حجز 192148 وحدة ألعاب نارية، و53.36 طن مواد غذائية و27172 وحدة من المشروبات، حسب ذات الحصيلة.

ومن جهة أخرى، قامت ذات المصالح بتوقيف 183 مهاجر غير شرعي، وإحباط 52 محاولة للهجرة غير الشرعية وأنقذت 22 شخصاً.