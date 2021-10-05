الجيش الوطني الشعبي يشارك في تمرين تكتيكي لمكافحة الإرهاب المشترك بروسيا

يشارك أفراد الجيش الوطني الشعبي في تمرين تكتيكي لمكافحة الإرهاب المشترك للقوات البرية لسنة 2021 بفيدرالية روسيا، وهذا في الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2021 في إطار تجسيد نشاطات التعاون الثنائي العسكري بين الجزائر وروسيا.

وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد إنطلقت فعاليات هذا التمرين المشترك يوم الأحد، وهذا تحت إشراف قائد الجيش 58 بالمقاطعة الجنوبية لروسيا بترسكويا، الذي نوه خلال كلمته الإفتتاحية على العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والسعي لتطويرها والارتقاء بها، ليفسح المجال بعدها لعروض عسكرية مختلفة.