الجيش يكشف كازمة للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب ذات البيان، فإنّ المخبأ يحتوي على رشاش ثقيل عيار 14,5 ميليمتر، وبندقية رشاشة من نوع (FMPK) .

بالإضافة إلى مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و بندقية تكرارية، و21 حشوة دافعة للقاذف الصاروخيRPG-7 .

وكذا 11 قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 و 16شريط ذخيرة خاص بالرشاش الثقيل14,5 ميليمتر.

بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة تقدّر بـ 3300 طلقة من مختلف العيارات.