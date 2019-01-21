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الجيش يكشف 3 مخابئ للجماعات الارهابية بأم البواقي

الوطني
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الجيش يكشف 3 مخابئ للجماعات الارهابية بأم البواقي
بقلم شهرزاد مزياني

كشفت مفرزة للجيش الشعبي الوطني ، 3 مخابئ  للجماعات الارهابية،  بأم البواقي حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد البيان ، أن مفرزة أخرى للجيش تمكنت من تدمير قنبلة تقليدية الصنع .

كما ضبطت ذات المصالح مركبة محملة بأزيد من 5 طن من المواد الغذائية ،موجهة للتهريب .

وأوقفت مفارز أخرى للجيش 3 أشخاص وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع  و17480 علبة سجائر بان اميناس.

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش ، 3 تجار للمخدرات   وحجز  أزيد من 58 كيلوغرام، من الكيف المعالج ومركبتين بوهران .

فيما ضبطت مصالح الدرك الوطني بباتنة كمية أخرى قدرت بـ3.45 كيلوغرام  و550 قرص مهلوس كان بحوزة 3 أشخاص بباتنة وتلمسان


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