الجيش يكشف 3 مخابئ للجماعات الارهابية بأم البواقي

كشفت مفرزة للجيش الشعبي الوطني ، 3 مخابئ للجماعات الارهابية، بأم البواقي حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد البيان ، أن مفرزة أخرى للجيش تمكنت من تدمير قنبلة تقليدية الصنع .

كما ضبطت ذات المصالح مركبة محملة بأزيد من 5 طن من المواد الغذائية ،موجهة للتهريب .

وأوقفت مفارز أخرى للجيش 3 أشخاص وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و17480 علبة سجائر بان اميناس.

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش ، 3 تجار للمخدرات وحجز أزيد من 58 كيلوغرام، من الكيف المعالج ومركبتين بوهران .

فيما ضبطت مصالح الدرك الوطني بباتنة كمية أخرى قدرت بـ3.45 كيلوغرام و550 قرص مهلوس كان بحوزة 3 أشخاص بباتنة وتلمسان