بالصور.. الجيش يواصل حملتها الصحية بالمناطق النائية

يواصل الجيش الوطني الشعبي حملته الواسعة للتكفل الصحي بسكلن المناطق النائية، الجنوبية.

وانطلقت العملية أمس الثلاثاء، بمنطقتي بئر الرخم وحاسي السمارة بولاية بسكرة بإقليم الناحية العسكرية الرابعة.

وسخّر للحملة أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

وتندرج هذه الحملة في إطار المهام الإنسانية التي تنتهجها قيادة الجيش الوطني الشعبي الرامية إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم خاصة سكان المناطق المعزولة.

وتهدف هذه القافلة لضمان خدمات طبية مختلفة، والتكفل الطبي بالحالات المرضية لمواطني هذه المنطقة من خلال إجراء فحوصات عامة ومتخصصة، وتقديم العلاجات اللازمة بالإضافة إلى تحسيس المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية.

وقد عبر المواطنون الذين استفادوا من هذه الخدمات الطبية عن استحسانهم لهذه المبادرة، التي ستتواصل بشكل دوري ليستفيد منها سكان المناطق النائية.