الجيش يوقف 6 تجار مخدرات بحوزتهم 4 كلغ من “الزطلة” بتلمسان وتبسة

الوطني
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الجيش يوقف 6 تجار مخدرات بحوزتهم 4 كلغ من “الزطلة” بتلمسان وتبسة
بقلم شهرزاد مزياني

 أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، إثر عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان وتبسة، 6 تجار مخدرات وحجزت أزيد من 4 كلغ من الكيف المعالج ومركبتين  سياحيتين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الطني، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجانت، 4 أشخاص بحوزتهم 11 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب.

فيما تم حجز 1560 لتر من الوقود الموجه للتهريب بتمنراست.
من جهة أخرى، وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت والنعامة.


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