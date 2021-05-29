الجيش الجزائري يطور الوحش الروسي دبابات “تي 72 “

كشف موقع سبوتنيك الروسي أن الجيش الجزائري أجرى تعديلات على الوحش الروسي الدبابة ” تي 72 “. خصوصا وانها من القرن الماضي وذلك لتتماشى مع متطلبات العصر الحديث.

كما ان “تي 72” بحاجة إلى تعديلات منها التزويد بمدفع 125 ملم ومنظومة تشويش إلكتروني. وحسب ذات الموقع فقد ادخل الجيش الجزائري تعديلات. مست المدفع ليصبح ذو 125 ملم بالإضافة إلى تزويد الوحش الروسي بمنظومة تشويش إلكتروني.

وجاءت هذه التغييرات يتماشى مع عالم الرقمنة الجديد وكذا تكنولوجيات الحديثة للحروب وبالرغم من ذلك يواصل الجيش الجزائري بإستعمال هذه الدبابة. كما يعتبر الجيش الجزائري المستورد الرئيسي للأسلحة وكذا المعدات العسكرية الروسية.