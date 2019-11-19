الحبس المؤقت لستة متهمين منهم أعوان جمارك في قضية 6 آلاف قرص مهلوس

مثل اليوم الثلاثاء، 6 أشخاص، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بتهمة تهريب مواد مخدرة.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن من بين المتهمين أعوان جمارك، يعملون على مستوى ميناء العاصمة.

القصة بدأت بعد إطلاق مصالح الدرك الوطني تحقيقات، انتهت بحجز 6 آلاف قرص مهلوس، كانت داخل سيارة.

وقد أفضت التحريات التي أجريت بعد حجز الممنوعات تلك، إلى اكتشاف تورط 6 أشخاص منهم أعوان جمارك.

كما قادت التحقيقات إلى أن الأقراص المهلوسة المحجوزة تم جلبها من الخارج عبر الميناء.

وقد وجهت للمتهمين الستة تهمة حيازة وتهريب مؤثرات عقلية والتواطؤ، ليتقرر إيداعهم رهن الحبس المؤقت.