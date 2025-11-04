الحبس لشيخ طاعن في السن قام بتنفيذ حكما قضائيا مرتين لحصوله على التعويض

قامت عناصر الأمن بالعاصمة بتوقيف شيخ طاعن في السن بالغ من العمر 74 سنة. بعدما صدر ضده حكما غيابيا قضى بإدانته بثلاثة سنوات حبسا نافذ مع أمر بالقبض عليه، بعد متابعته بتنفيذ حكم قضائي مرتين.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن ذات الجهة القضائية، بعد شكوى رفعها ضده صاحب صيدلية بعدما قام المتهم ببلاغ كاذب مع تقديمه وثيقة مزورة من أجل إستصدار حكما بغرامة تهديدية لتنفيذها. مع العلم أن المتهم سبق و ان صدر لصالحه حكما عن القسم الإجتماعي و قام بتنفيذه وتحصل على تعويض قدره 160 مليون سنتيم .

المتهم “ق.م” واثناء مثوله امام قاضي الجلسة وجهت له تهم تتعلق بالتصريح الكاذب و شهادة الزور .

هذا وقد انكر المتهم التهم المنسوبة إليه وصرح لهيئة المحكمة بجهله بالقانون وعدم إدراكه بالاجراءات و القوانين المتابع بها ،مطالبا من هيئة المحكمة بالعفو عنه و إفادته بظروف التخفيف ,فيما حدد القاضي النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة .