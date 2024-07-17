الحبس لـ3 أشخاص نصبوا على مواطنين ببيع تذاكر مباراة مزورة

أمر قاضي التحقيق الغرفة الاولى لدى محكمة الجنح بشراڨة بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة بعد نصبهم على عدة مواطنين وبيع لهم تذاكر مباريات كرة القدم مزورة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تمت معالجتها من طرف عناصر الشرطة القضائية الرابعة بوشاوي التي تمكنت من

توقيف عناصر هذه الشبكة الاجرامية التي تتكون من ثلاثة اشخاص في العقد الثالث و الرابع من العمر ينحدرون من ولاية الجزائر و ينشطون في تزوير تذاكر مباريات كرة القدم وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك ” وبعد إلقاء القبض عليهم ومداهمة مساكنهم تم حجز اكثر من 80 تذكرة مزورة، و شارات خاصة بالدخول ، و جهاز كومبيوتر و اجهزة اخرى مستعملة في عملية التزوير

كما تم حجز مبالغ مالية ناتجة عن عملية التزوير وبعد تحويل المتهمين على العدالة وجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير و استعمال المزور والنصب في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية .