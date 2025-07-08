الحبس لمُصلّح مكيفات الهواء بعد نصبه على المواطنين

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، عشية اليوم الثلاثاء، تسليط أقصى العقوبة لشاب في العقد الرابع من العمر. بعد نصبه على المواطنين وإيهامهم بتصليح مكيفات الهواء الخاصة بهم. إلا أنه قام بسلبهم مبالغهم المالية ولم يظهر له أي أثر.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، المتهم مثل أمام محكمة الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري. بعدما وجهت له تهمة النصب لمتابعته بفتح صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك “، يدعي فيها أنه مصلّح خاص للمكيفات الهوائية. حيث قام بالنصب على ثلاثة مواطنين بعدما أوهمهم بتصليحها ، وسلبهم مبالغ مالية معتبرة.

المتهم، وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرح بأنه لم ينصب عليهم بل بالفعل قام بتصليح تلك المكيفات. ملتمسًا من هيئة المحكمة العفو عنه نظرًا لظروفه المعيشية المزرية وأنه أب لطفلين. في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.

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