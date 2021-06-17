الحبس من سنة إلى 10 سنوات للمتورطين في تسريب مواضيع وأجوبة البكالوريا

صرح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر العرابي الطاهر اليوم الخميس خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى انه سيتم فرض عقوبات صارمة على المتورطين في تسريب مواضيع وكذا اجوبة البكالوريا.

وأوضح العرابي الطاهر ان قانون العقوبات حدد الضمانات اللازمة لتفادي أي فعل من شأنه المساس بمصداقية الامتحانات الرسمية. بما فيها شهادة البكالوريا.

كما كشف النائب العام المساعد ان المتورطون في تسريب مواضيع وأجوبة الباك يواجهون عقوبة من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دج. وهذا وفق نص قانون العقوبات في المادة 253 مكرر 6.

وأكد العرابي الطاهر ان هذه العقوبات لكل من من يقوم سواء قبل أوبعد امتحان “الباك”. بنشر أوتسريب مواضيع أوأجوبة الامتحانات “السانكيام” أو “البيام” أومسابقات التعليم العالي.

في حين يواجه الشخص الذي يستعمل هوية مترشح آخر في اختبار امتحان الباك ،تسلط عليه نفس العقوبة. أي الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج.

وقال النائب العام المساعد ان عقوبات مشددة على الأشخاص المكلفين بتحضير وتأطير أوالاشراف على امتحانات البكالوريا. الذين ثبت تورطهم في تسريب مواضيع أوأجوبة الامتحانات.

حيث حددت العقوبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف دج إلى مليون و500 ألف دج غرامة نافذة.