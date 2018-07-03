الحبس لمُتَهِم الوالي زوخ بالتورط في قضية الكوكايين

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية الجزائر، يوم أمس بعد التحقيق المعلوماتي الذي قامت به من تحديد هوية صاحب صفحة “الفايسبوك” الذي قام بالإساءة إلى والي ولاية العاصمة.

المتهم تم توقيفه بولاية البليدة وكان وراء الترويج لإشاعات بشأن تورط والي العاصمة وسماعه من طرف المحققين،

وبشأن تسهيلات قدمها الوالي نظير حصوله على مبالغ مالية تقدر بـ37 مليار كما جاء في صفحة.

وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أودع المتهم (ف.س) السجن بالتهمة القذف وإهانة هيئة نظامية.

وكشفت مصادر قضائية للنهار أن المعني مفصول من احدى أجهزة الأمن، مسبوق قضائيا وغادر السجن مباشرة بعد عيد الفطر المبارك.